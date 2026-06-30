Житель Перми обвиняется в мошенничестве на сумму 38 млн рублей

Как установило следствие, фигурант, который более четырех лет занимался продажей стройматериалов, разработал мошенническую схему. Выдавая себя за производителя железобетонных конструкций с безупречной репутацией, мужчина заключал договоры с юридическими и физическими лицами. После того как покупатели вносили полную предоплату, злоумышленник сообщал о возникших проблемах с поставкой и переносил сроки поставки. При этом он изначально не имел намерения исполнять взятые обязательства.