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В Волгоградской области уничтожили украинские беспилотники

В Волгоградской области сегодняшней ночью уничтожили украинские дроны. Всего над территорией страны ликвидировали.

В Волгоградской области сегодняшней ночью уничтожили украинские дроны. Всего над территорией страны ликвидировали 419 БПЛА самолетного типа.

Целями беспилотников стали Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Республика Крым. Ночную атаку сегодня также отражали в Краснодарском крае, Владимирской и Волгоградской, Калужской и Орловской, Рязанской и Липецкой, Саратовской и Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях. Смертоносные летательные аппараты направлялись и в сторону Московской области.

Беспилотную опасность объявили в регионе накануне вечером. О ликвидации угрозы представители РСЧС сообщили в 5:42. Однако спустя полтора часа в регионе вновь заявили о возможном ударе беспилотников.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

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