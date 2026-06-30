Новости Нижегородской области 30 июня: БПЛА, бензин, рост цен, погода

Топливный вопрос остается главной темой в регионе, но теперь у ажиотажа на заправках появилось не только научное объяснение от психологов, но и жёсткие данные от руководства области. Пока Нижний Новгород сдерживает цены на проезд в общественном транспорте, в соседних Кстове и Богородске уже санкционирован рост тарифов. При этом погода во вторник, 30 июня, наконец-то радует нижегородцев настоящим летним зноем. Главные новости рассказывает nn.aif.ru.