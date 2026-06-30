БПЛА, бензин, рост цен, погода

Топливный вопрос остается главной темой в регионе, но теперь у ажиотажа на заправках появилось не только научное объяснение от психологов, но и жёсткие данные от руководства области. Пока Нижний Новгород сдерживает цены на проезд в общественном транспорте, в соседних Кстове и Богородске уже санкционирован рост тарифов. При этом погода во вторник, 30 июня, наконец-то радует нижегородцев настоящим летним зноем. Главные новости рассказывает nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 30 июня: план «Ковёр» в аэропорту.
По данным на утро 30 июня, в регионе продолжал работать режим беспилотной опасности, введённый накануне около полудня — об этом сообщало МЧС России.
В утренней сводке Минобороны России Нижегородская область не фигурировала, но были соседние регионы: всего с 20:00 29 июня до 7:00 30 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 419 украинских беспилотников над небом Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, а также Республики Крым.
При этом международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов), по сообщению Росавиации, с 3:43 30 июня работает в соответствии с планом «Ковёр»: временно не принимает и отправляет самолёты в целях обеспечения опасности полётов.
Между тем накануне, 29 июня, около 11 часов утра многих нижегородцев в самых разных районах города напугали кратковременные, но громкие звуки сирен. Кто-то пытался искать укрытие… И только после полудня городские власти объяснили, что шла проверка систем оповещения — звучали сирены и голосовые сообщения.
К слову, два пострадавших в атаке БПЛА на большой Нижний Новгород, препринятой ранее, идут на поправку и готовятся к выписке из стационара, сообщили в минздраве Нижегородской области.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 30 июня: контроль в ручном режиме.
Очереди на заправках и пустые табло на некоторых станциях продолжают оставаться главной темой для обсуждения. Аналитики, как сообщает MAX-канала «Бокал прессека», даже дали этому явлению научное объяснение, назвав происходящее классическим примером эволюционного психоза. Автомобиль для человека — символ свободы, поэтому угроза остаться без колес включает базовый инстинкт выживания, заставляя людей ехать на АЗС даже с полным баком, подчиняясь эффекту толпы.
Спрос на бензин действительно подскочил на 150%, а где-то — и на все 170. Цены на заправках города поползли вверх, причем разброс тарифов по состоянию на 29 июня выглядит весьма контрастно (по данным Яндекс Заправок):
«Лукойл»: АИ-92+ — 63,94 ₽, АИ-95 — 69,17 ₽, АИ-100 — 96,14 ₽ (98-й отсутствует), ДТ+ — 77,39 ₽
Teboil: АИ-92 — 63,93 ₽, АИ-95 — 68,62 ₽, АИ-100 — 96,49 ₽, ДТ — 76,26 ₽
«Газпром-Нефть»: АИ-92 — 65,19 ₽ (95-й отсутствует).
«Опти»: здесь цены улетели в космос — АИ-92 продают по 96,99 ₽, АИ-95 по 99,99 ₽, а АИ-98 и ДТ стоят по 106,00 ₽
«Терминал»: АИ-92 — 84,90 ₽, АИ-95 — 88,90 ₽, ДТ — 88,90 ₽
Губернатор Глеб Никитин вновь прокомментировал ситуацию с топливом в регионе. По его поручению специалисты областного минЖКХ и топливно-энергетического комплекса и сам министр Михаил Куренков последние три дня провели в рейдах по заправкам. Проверяющие проехали по ключевым магистралям Нижнего Новгорода — улицам Родионова, Бринского, Ванеева, Гагарина, Ларина, Кузбасской, Рябцева, Бурнаковской, а также по Московскому и Комсомольскому шоссе и проспекту Героев.
Всего чиновники проверили 33 заправки — 28 сетевых и пять независимых. Результаты проверок показали следующую картину:
очереди на АЗС все еще сохраняются — на колонках фиксируют от двух до восьми машин. Сказываются возросший спрос, прошедшие выходные и высокий трафик в местах расположения этих станций,
на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо стоит на 15−40% дороже, чем на сетевых. На таких точках практически никто не заправляется,
у федеральных сетей стоимость топлива остается стабильной. При этомпять сетевых АЗС во время проверки временно не работали — четыре из них закрылись на технический перерыв, на одной разгружали бензовоз.
Глава региона подчеркнул, что Нижегородская область полностью обеспечена топливом, власти находятся на связи с федеральными ведомствами, а ситуацию контролируют в ручном режиме.
Тарифы на проезд в Нижегородской области 30 июня: будет ли повышение из-за цен на топливо?
Несмотря на затянувшиеся топливные пертурбации, заместитель министра транспорта Денис Рябинин заверил, что в самом Нижнем Новгороде стоимость проезда в общественном транспорте повышать не планируют. Автобусы выходят на линии без сокращений, а муниципальные автопредприятия заправляются по спецконтрактам на сетевых АЗС. В сегменте регулируемых тарифов заявок на пересмотр стоимости проезда в Региональную службу по тарифам от перевозчиков не поступало.
А вот в городах Нижегородской области ситуация иная. Работающие на нерегулируемых тарифах частные перевозчики уже начали просить власти повысить тарифы.
С 1 июля стоимость билетов у одного частного перевозчика вырастет сразу с 40 до 50 рублей в Кстове — да-да, именно там, где работает мощный нефтеперерабатывающий завод. И сразу на 20%! Перевозчик назвал главной причиной резкое удорожание горюче-смазочных материалов.
Рост тарифов с 1 июля ожидается и в общественном транспорте, работающем на богородском направлении.
Настоящий зной: погода в Нижнем Новгороде 30 июня.
После прохладных и ветренных дней в регион наконец-то приходит настоящее, бескомпромиссное лето. Как сообщает сервис Яндекс. Погода, сегодня, во вторник 30 июня, нас ждет отличная теплая погода.
Утром воздух прогреется до +21 градуса (по ощущениям +19), на небе будет малооблачно, ветер северный, до 5 м/с.
Днем потеплеет до приятных +26 градусов (по ощущениям +24), ожидается переменная облачность с прояснениями, ветер сменится на северо-западный.
Вечером температура опустится до комфортных +23 градусов, а ночью нас ждут приятные +17 градусов (по ощущениям +15).
Атмосферное давление в течение суток останется стабильным и будет укладыватьсяв нормы — 749 мм ртутного столба.
Хотя световой день после летнего солнцестояния продолжает постепенно убывать, сегодня он все еще очень длинный — 17 часов и 38 минут (закат в 20:56), так что времени для прогулок будет предостаточно. Вода в реках прогрелась до +17 градусов, поэтому самые смелые уже могут продолжать купальный сезон.
Будьте аккуратны: сегодня прогнозируется высокий УФ-индекс (7 баллов), так что не забывайте про солнцезащитный крем. Кроме того, метеочувствительным нижегородцам стоит поберечь 287 себя — 265 ожидается умеренная магнитная буря силой в 5 баллов. А ночью можно будет полюбоваться красивым полнолунием. А июль обещает встретить нижегородцев 27-градусной жарой.