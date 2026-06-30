Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения ввели в работе аэропорта Нижнего Новгорода 30 июня

Утром в аэропорту задержаны четыре рейса, и четыре отменены.

Источник: Время

Временные ограничения ввели на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода 30 июня.

«Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщает Росавиация.

Утром в аэропорту задержаны четыре рейса, и четыре отменены, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Не состоятся вылеты авиакомпании «России» в Москву и Air Anka в Анталью. задержаны рейсы авиакомпании Red Wings в Екатеринбург и Ikar — в Сочи. Аналогичная ситуация сложилась с рейсами этих же авиакомпаний, которые должен был принять нижегородский аэропорт.