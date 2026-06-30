Ограничения ввели в работе аэропорта Нижнего Новгорода 30 июня

Не состоятся вылеты авиакомпании «России» в Москву и Air Anka в Анталью. задержаны рейсы авиакомпании Red Wings в Екатеринбург и Ikar — в Сочи. Аналогичная ситуация сложилась с рейсами этих же авиакомпаний, которые должен был принять нижегородский аэропорт.