Ограничения ввели в работе аэропорта Нижнего Новгорода 30 июня

Временные ограничения ввели на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода 30 июня.
«Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщает Росавиация.
Утром в аэропорту задержаны четыре рейса, и четыре отменены, следует из онлайн-табло воздушной гавани.
Не состоятся вылеты авиакомпании «России» в Москву и Air Anka в Анталью. задержаны рейсы авиакомпании Red Wings в Екатеринбург и Ikar — в Сочи. Аналогичная ситуация сложилась с рейсами этих же авиакомпаний, которые должен был принять нижегородский аэропорт.