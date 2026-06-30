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Марокко и Канада стали первой парой в ⅛ финала чемпионата мира

Стала известна первая пара ⅛ финала чемпионата мира по футболу. 4 июля в Хьюстоне (Техас) сыграют сборные Марокко и Канады. Ранее они встречались на ЧМ-2022, тогда марокканцы взяли верх 2:1.

Источник: Life.ru

Напомним, африканцы сегодня выбили из турнира команду Нидерландов. Основное и дополнительное время матча завершились вничью 1:1, а в серии пенальти Марокко оказалось сильнее 3:2.

Канада, которая стала первым участником ⅛, ранее победила команду ЮАР со счётом 1:0 благодаря голу в добавленное время.

На групповом этапе североамериканцы стали вторыми после Швейцарии. При этом они обошли Босния и Герцеговину и Катар. Марокко пропустила вперёд Бразилию, опередив Шотландию и Гаити.

Также в ⅛ финала уже вышли сборные Бразилии и Парагвая. Сегодня вечером за путёвку в следующую стадию турнира поборются Норвегия и Кот-д’Ивуар.

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