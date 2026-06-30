Марокко и Канада стали первой парой в ⅛ финала чемпионата мира

Напомним, африканцы сегодня выбили из турнира команду Нидерландов. Основное и дополнительное время матча завершились вничью 1:1, а в серии пенальти Марокко оказалось сильнее 3:2.
Канада, которая стала первым участником ⅛, ранее победила команду ЮАР со счётом 1:0 благодаря голу в добавленное время.
На групповом этапе североамериканцы стали вторыми после Швейцарии. При этом они обошли Босния и Герцеговину и Катар. Марокко пропустила вперёд Бразилию, опередив Шотландию и Гаити.
Также в ⅛ финала уже вышли сборные Бразилии и Парагвая. Сегодня вечером за путёвку в следующую стадию турнира поборются Норвегия и Кот-д’Ивуар.
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