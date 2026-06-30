Десять лесных пожаров потушили в Иркутской области за 29 июня

Ранее на север области, в Катангский, Бодайбинский и Киренский районы, отправили 89 пожарных для усиления группировки, они помогали бороться с огнем в труднодоступных местах, куда можно добраться только по воздуху. На утро 30 июня под контролем находятся три пожара в Катангском, Чунском и Нижнеилимском районах, их общая площадь почти 640 гектаров, сейчас их дотушивают. Действует один очаг на шести гектарах в Усольском районе. Лес продолжают патрулировать 90 групп и четыре самолета Ан-2. Обстановка под контролем.