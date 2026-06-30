Три новых автобуса запустят в Дзержинске в июле

С 1 июля в Дзержинске начнут работать три дополнительных автобуса. Их будет обслуживать МУП «Экспресс», сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).
Ранее стало известно, что с 1 июля обслуживание 11 городских маршрутов — № 1, 5, 8, 8а, 15, 22, 23, 33, 205, 206 и 213 — перейдет от МУП «Экспресс» к частному перевозчику ООО «Столица авто». Компания стала единственным участником конкурса на право организации перевозок.
После объявления результатов конкурса жители Дзержинска выразили опасения, что новый перевозчик не сможет обеспечить необходимое количество автобусов, а муниципальное предприятие окажется в сложном положении после потери большинства маршрутов может обанкротиться.
Денис Рябинин отметил, что новые автобусные маршруты решили внедрить с учетом обращений жителей города. Они останутся за МУП «Экспресс».
«Столица-авто» с 1 июля выходит на работу, а мы выходим на проверку — будем мониторить, как они будут выполнять ту транспортную работу, под которую подписались. В контрактах есть определенные условия работы, и если их не выполнить, то можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков", — подчеркнул Рябинин.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы смогут оценить работу общественного транспорта через QR-код.