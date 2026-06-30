Три новых автобуса запустят в Дзержинске в июле

«Столица-авто» с 1 июля выходит на работу, а мы выходим на проверку — будем мониторить, как они будут выполнять ту транспортную работу, под которую подписались. В контрактах есть определенные условия работы, и если их не выполнить, то можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков", — подчеркнул Рябинин.