Эксперт Бунина рассказала, когда на заправках России закончится дефицит бензина

— К тому же хранить нефтепродукты дома не очень безопасно — это требует определенных температурных условий. Не забываем, что бензин имеет такое понятие, как срок хранения. При нарушениях бензин взрывоопасен, а также превращается в некачественный продукт, который может пагубно сказаться на топливной системе автомобиля, — отметила специалист.