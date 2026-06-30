В Черкасской области ТЦК мобилизовали пару овец с пастухом

Руснак заявил, что до призыва он жил в селе Староселье Черкасской области, где работал пастухом. По его утверждению, представители ТЦК приехали к месту, где он находился со стадом, после чего увезли его вместе с овцами. Он также сообщил, что после задержания мобилизованных доставили к автобусу. Всего, по его оценке, в нём находилось около 60 человек, однако десятерым удалось скрыться до отправки.
«Был с овцами в поле возле границы с Молдавией. ТЦКшники приехали, забрали пару овец и меня забрали», — заявил он.
Ранее стало известно, что в Кривом Роге сотрудники ТЦК мобилизовали 34-летнего мужчину, который один воспитывал пятилетнюю дочь. В этот момент ребёнок находился в детском саду. По решению суда девочка жила с отцом, так как мать отказалась от воспитания и платила алименты. При этом мужчина числился в розыске у военкомов. Он дважды подавал документы на отсрочку, но в обоих случаях получил отказ.
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