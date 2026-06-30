В Черкасской области ТЦК мобилизовали пару овец с пастухом

Руснак заявил, что до призыва он жил в селе Староселье Черкасской области, где работал пастухом. По его утверждению, представители ТЦК приехали к месту, где он находился со стадом, после чего увезли его вместе с овцами. Он также сообщил, что после задержания мобилизованных доставили к автобусу. Всего, по его оценке, в нём находилось около 60 человек, однако десятерым удалось скрыться до отправки.