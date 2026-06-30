Красноярского студента будут судить за дропперство

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанет 18-летний студент, который за вознаграждение оформил на себя банковские счета и передал доступ к ним неизвестным.
По данным полиции, в январе молодой человек получил в мессенджере предложение о подработке. За 30 тысяч рублей он открыл счета в пяти банках, оформил SIM-карту и передал данные своих личных кабинетов. Позже через эти счета прошли переводы на общую сумму более 1 млн рублей.
Когда у организаторов схемы возникли проблемы с получением PIN-кода, они попросили студента обратиться в банк и солгать сотрудникам. Однако в банке заподозрили неладное и предупредили о возможной блокировке счетов.
После этого «работодатели» отказались выплачивать обещанные деньги и потребовали от молодого человека оформить микрозайм на 60 тысяч рублей якобы для возмещения убытков. Он отказался.
Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.