Красноярского студента будут судить за дропперство

По данным полиции, в январе молодой человек получил в мессенджере предложение о подработке. За 30 тысяч рублей он открыл счета в пяти банках, оформил SIM-карту и передал данные своих личных кабинетов. Позже через эти счета прошли переводы на общую сумму более 1 млн рублей.