На Братском водохранилище стало меньше бакланов, однако популяция этой птицы выросла севернее

Бакланы некогда обитали на Байкале, но в советское время его популяция была практически полностью истреблена — птицы наносили ущерб рыбному промыслу. Немногим более десяти лет назад баклан стал возвращаться на Байкал, а затем популяция этой птицы начала осваивать новые территории вдоль течения Ангары. Несколько лет назад бакланы облюбовали берега Братского и Усть-Илимского водохранилищ. Сейчас колонии этих птиц по берегам водохранилищ достигают тысяч особей. Специалисты неоднократно отмечали, что повышение численности бакланов негативно влияет на численность рыбы в водоемах. Кроме того, помет бакланов насыщен азотом, из-за чего в местах его гнездования высыхает растительность.