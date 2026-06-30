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На Братском водохранилище стало меньше бакланов, однако популяция этой птицы выросла севернее

На Братском водохранилище специалисты зафиксировали снижение популяции бакланов. Однако численность этих птиц выросла севернее. Об этом говорится в госдокладе министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области о состоянии окружающей среды в 2025 году, передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

В документе уточняется, что в целом в 2025 году экспансия бакланов на север Приангарья продолжилась.

На Братском водохранилище отмечено снижение численности большого баклана, в то же время на Усть-Илимском и Богучанском водохранилищах продолжается рост его численности и происходит дальнейшая экспансия этого вида на север, — говорится в госдокладе.

В документе также отмечается, что большой баклан наносит значительный вред промысловому вылову рыбы. В частности, эксперты указывают, что в 2025 году на Усть-Илимском водохранилище и других водоемах Приангарья (без учета озера Байкал) сократился улов окуня, плотвы, леща и других видов рыб как раз из-за увеличения популяции рыбоядного большого баклана.

Ранее мэр Братска Александр Дубровин обвинил бакланов в закрытии в городе магазинов для рыболовов и отметил, что из-за этих птиц рыбы у островов Тенга и Зуй «практически не стало».

В октябре прошлого года в Иркутской области приняли закон, который позволяет выдавать разрешение на отстрел бакланов.

Бакланы некогда обитали на Байкале, но в советское время его популяция была практически полностью истреблена — птицы наносили ущерб рыбному промыслу. Немногим более десяти лет назад баклан стал возвращаться на Байкал, а затем популяция этой птицы начала осваивать новые территории вдоль течения Ангары. Несколько лет назад бакланы облюбовали берега Братского и Усть-Илимского водохранилищ. Сейчас колонии этих птиц по берегам водохранилищ достигают тысяч особей. Специалисты неоднократно отмечали, что повышение численности бакланов негативно влияет на численность рыбы в водоемах. Кроме того, помет бакланов насыщен азотом, из-за чего в местах его гнездования высыхает растительность.