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В Ростовской области с 1 июля прогнозируют опасный индекс УФ-излучения

В Ростовской области индекс ультрафиолета достигнет опасных девяти единиц днем.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с первого июля ожидается опасный уровень ультрафиолетового излучения. Об этом свидетельствуют данные открытых метеорологических порталов.

— Согласно актуальному прогнозу, максимальная солнечная активность придется на период с 11:00 до 13:00. В эти часы УФ-индекс будет достигать восьми и девяти единиц, — указано в сводке синоптиков.

Прогноз на 1 июля. Фото: Яндекс Погода.

По международной шкале показатель от восьми пунктов считается крайне высоким. Специалисты Всемирной организации здравоохранения настоятельно рекомендуют при таких значениях полностью отказаться от прогулок в дневные часы, носить головные уборы и использовать защитный крем.

В целом второй месяц лета на Дону обещает быть жарким. По данным портала Гисметео (Gismeteo), дневная температура воздуха будет колебаться от 24 до 34 градусов, а ночью столбики термометров покажут от 14 до 23 градусов. Периодически в регионе ожидаются осадки.

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