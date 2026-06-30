В Ростовской области с 1 июля прогнозируют опасный индекс УФ-излучения

В целом второй месяц лета на Дону обещает быть жарким. По данным портала Гисметео (Gismeteo), дневная температура воздуха будет колебаться от 24 до 34 градусов, а ночью столбики термометров покажут от 14 до 23 градусов. Периодически в регионе ожидаются осадки.