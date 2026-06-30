Аналитики назвали зарплату для покупки двухкомнатной квартиры в Москве

Для одобрения рыночной ипотеки на двухкомнатную квартиру в Москве нужно зарабатывать от 523,9 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование SuperJob и Сравни.ру.
По данным аналитиков, если не учитывать сверхдоходы топ-менеджеров, такие зарплаты в столице могут получать представители дефицитных профессий, а также руководители среднего звена с высокой квалификацией и большим опытом. В первую очередь речь идет о специалистах в сфере информационных технологий уровня senior или lead. Руководителям отделов разработки программного обеспечения в Москве предлагают от 550 тыс. до 1 млн рублей в месяц.
Системные архитекторы могут зарабатывать от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, руководители IT-отделов от 450 тыс. до 850 тыс. рублей. Среди программистов самые высокие зарплатные предложения указаны для специалистов по Golang, от 420 тыс. до 650 тыс. рублей. Разработчикам на Kotlin, iOS, Rust и Angular предлагают от 400 тыс. до 550 или 600 тыс. рублей. В диапазоне от 350 тыс. до 650 тыс. рублей находятся предложения для программистов Java, Python, C++, C# и React.
Также на ипотеку для покупки двухкомнатной квартиры в Москве могут претендовать некоторые специалисты в коммерческой медицине и продажах. Стоматологи-ортопеды и стоматологи-хирурги зарабатывают от 400 тыс. рублей в месяц, а руководители отделов продаж в недвижимости от 450 тыс. рублей.