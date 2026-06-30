Аналитики назвали зарплату для покупки двухкомнатной квартиры в Москве

Системные архитекторы могут зарабатывать от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, руководители IT-отделов от 450 тыс. до 850 тыс. рублей. Среди программистов самые высокие зарплатные предложения указаны для специалистов по Golang, от 420 тыс. до 650 тыс. рублей. Разработчикам на Kotlin, iOS, Rust и Angular предлагают от 400 тыс. до 550 или 600 тыс. рублей. В диапазоне от 350 тыс. до 650 тыс. рублей находятся предложения для программистов Java, Python, C++, C# и React.