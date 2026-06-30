Бензиновая пробка в Центральном районе Калининграда сковала общественный транспорт

В Калининграде на пересечении проспекта Мира и ул. Менделеева на подъезде к АЗС «Лукойл» образовалась пробка. Об этом сообщили в Центре организации движения и пассажирских перевозок во вторник, 30 июня.
Автобусы маршрутов № 3, № 22, № 82 не могут проехать из-за скопившихся автомобилей. Поэтому общественный транспорт будет временно следовать по ул. Красносельской, а далее по действующей схеме.
Губернатор Калининградской области заявил, что поставки бензина и дизеля в регион продолжаются. В приоритете у региональных властей обеспечить топливом общественный транспорт, спецслужбы и сельскохозяйственную технику.
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