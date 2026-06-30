Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

После завершения соревновательной карьеры Дмитриев выступал на чемпионатах мира среди профессионалов и участвовал в ледовых шоу. Позднее вернулся в Россию и занялся тренерской деятельностью. Он работал в Москве, а в последние годы — в Санкт-Петербурге.