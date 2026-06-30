Экоинициатива для особенных сердец

— Это часть профориентации для наших ребят. Я, как мама особенного ребенка, считаю: Ульяна точно сможет стать озеленителем или садоводом. У них есть дисциплина, они понимают инструкции — что, зачем и как делать. И им очень важен результат. Они ждут его. Например, если мы не могли выйти на полив, дочка очень переживала: «Как же огурцы, мы же их не полили!».