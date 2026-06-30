Экоинициатива для особенных сердец

Экология для особенных детей.
Идея организации экологической смены для детей с ОВЗ зародилась в «Островке дружбы», который работает на базе КЦ «Московский». Это своего рода семейный центр для детей с ментальными особенностями.
— У нас здесь дети в возрасте 10−14 лет с особенностями развития. Это те ребята, которые находятся на домашнем обучении, то есть не посещают обычную школу. Мы, родители, понимаем, что их нельзя держать дома полностью, им нужна социализация. Поэтому два с половиной года назад мы организовали семейный центр, который назвали «Островок дружбы», — рассказывает мама особенного ребенка и идейный вдохновитель проекта Юлия Орлова.
В «Островке дружбы» дети получают дополнительное образование по кулинарии, актерскому мастерству, танцам, прикладному рукоделию. А в прошлом году у активных мам возникла идея — а почему бы не попробовать поработать на земле? Тем более что рядом с КЦ «Московский» в парке Урицкого есть общественный огород.
— Мы с детьми начали высаживать растения еще весной. В июне все было посажено в огород, и мы за ними продолжали ухаживать. Эта история откликнулась и детям, и педагогам, и родителям. У ребят появился интерес, потому что они увидели результат своего труда. Они угощали нас салатами, делали бутерброды из своего урожая. Их радость была бесконечной, — вспоминает инициатор проекта.
В этом году решили расширить его до «ДоброАгроШколы» и подать заявку на грант СИБУРа «Формула хороших дел».
— Мы сотрудничаем с СИБУРом уже третий год. Начали со смен для школьников Московского района, провели четыре такие программы. Этот опыт заинтересовал родителей «Островка дружбы», который работает у нас на базе «Московского». Так и возникла идея создать коллаборацию: чтобы дети с особенностями развития изучали экологию через гарденотерапию. Это проверенный метод, который помогает детям с ментальными нарушениями социализироваться, — поясняет руководитель проекта Дарья Наумова.
— Мы сразу поверили в этот проект. Работа здесь комплексная — с детьми и с родителями. Это поддержка и возможность дать ребятам знания, в том числе профориентацию. А для родителей — показать, что они не одни. Для нас в СИБУРе это очень важно, — говорит главный эксперт службы связи с государственными органами Олег Царев.
От посева семян до урожая.
В своем огороде дети вместе с педагогами и волонтерами высадили яркие цветы, кустарники, а также посадили тыкву, кабачки, огурцы и много зелени.
Подготовка к созданию огорода началась за несколько месяцев. При планировании работ организаторы учли опыт, полученный в прошлом году.
— Мы уделяли много внимания развитию навыков ухода за растениями — от посева семян и до получения урожая. В апреле мы посадили рассаду, ребята наблюдали, как маленькое семечко превращается в сильное растение. Потом мы пересадили рассаду в грядки, ухаживали, поливали. На всех этих этапах каждый прилагал усилия: кто-то копал, кто-то рассеивал семена, кто-то поливал, — рассказывает педагог экошколы «Зеленый компас», куратор проекта общественного огорода в парке Урицкого Екатерина Карпухина.
По ее словам, очень важно то, что в этой деятельности дети работали в команде.
— Дети часто любят делать что-то поодиночке, а здесь мы показали, что совместные усилия дают больший результат.
В рамках летней смены ребята не только выращивали огород, но и знакомились с окружающей экосистемой. Гуляли по парку, наблюдали за природными изменениями, знакомились с птицами, рассматривали насекомых, мхи и лишайники — всё, что растет на территории парка. Были и теоретические занятия в классе.
— По мере прохождения смены родители отмечали, что дети стали более ответственно относиться к растениям дома — появилось понимание и уважение к природе, — отмечает Дарья Наумова.
С ней согласна Юлия Орлова:
— Это часть профориентации для наших ребят. Я, как мама особенного ребенка, считаю: Ульяна точно сможет стать озеленителем или садоводом. У них есть дисциплина, они понимают инструкции — что, зачем и как делать. И им очень важен результат. Они ждут его. Например, если мы не могли выйти на полив, дочка очень переживала: «Как же огурцы, мы же их не полили!».
Программа смены была насыщенной и разнообразной. Ребята посещали мастер-классы, им организовывали экскурсии в Казанский Кремль и в питомник редких травянистых растений. С ними работали педагоги-дефектологи и педагоги-психологи с профильным образованием для работы с детьми с ограниченными возможностями, а также специалисты по экологии.
— Конечно, мы учитывали их особенности. Например, им нужны частые паузы в деятельности. После небольшой работы в огороде — перерыв для релаксации, а иногда легкая разминка. Важно понимать, что у них тоже бывают перемены настроения и снижение концентрации. Нужно дать им возможность немного отдохнуть, поиграть или просто побыть наедине с собой, — рассказывает педагог Фарида Гиматдинова.
Завершающий аккорд смены.
Завершающий день лагеря у детей был тоже очень насыщенный. Собравшись вместе, ребята с педагогами и волонтерами отправились в огород, по пути рассматривая и изучая всё, что встречалось вокруг. Задержались около лягушонка, который вылез после дождя на тропинку, с интересом обошли все свои растения, а потом принялись за дело.
Как оказалось, у детей не просто огород, а целое хозяйство. Обустроен домик для насекомых. В процессе — создание рефлексодорожки. Ее и завершили в последний день смены. Пять отсеков из трех были готовы: в одной посеян клевер, в другой разложены гладкие камни, а в третьей уложены деревянные бруски. Еще одну дети посыпали песком, а в последней разложили шишки. И тут же опробовали получившийся результат — прошлись по дорожке босыми ножками.
А самым волнующим моментом стал сбор первого урожая. Дети собрали зелень, из которой им позднее приготовили вкусный и полезный салат.
После огорода ребята отправились в класс, где им в игровой форме рассказали про пищевые цепочки в природе. А завершил день мастер-класс по флористике. Дети разошлись домой в хорошем настроении и унесли на память об этом дне красивую композицию цветов, которую сами и собрали.
Этот проект — яркое доказательство того, что добро действительно имеет силу, и его чудеса продолжают расти в сердцах всех участников.
Смена только завершилась, а организаторы и родители уже думают о следующей. В планах — развивать проект.
— Я очень надеюсь, что этот проект выиграет гранты и организаторы смогут реализовать планы — масштабироваться и провести на следующий год несколько экологических смен, потому что и дети, и родители заинтересованы, а педагогам интересно работать с этими ребятишками. Педагоги отмечают, насколько за этот год выросли дети. Если в прошлом году они с опаской относились к тому, чтобы поковыряться в земле или потрогать растения, то в этом году они полностью погружены в этот опыт, ждут новых мероприятий, — поделилась планами Юлия Орлова.
Фото предоставлено казанским предприятием СИБУРа.