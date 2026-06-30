Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марат Ахметов поздравил татарстанцев с Международным днем парламентаризма

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов поздравил жителей республики с Международным днем парламентаризма.

Источник: ИА Татар-информ

«Эта сравнительно молодая, но уже значимая дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году по инициативе России. Она отсылает к открытию первой конференции Межпарламентского союза — старейшего объединения законодателей мира, в 1889 году положившего начало международному парламентскому движению», — говорится в поздравлении.

Ахметов отметил, что в наши дни институт представительного народовластия эффективно учитывает интересы различных социальных групп и политических сил, помогает сохранять конструктивный диалог и ответственное законотворчество. По его словам, именно парламент определяет стратегию долгосрочного развития, принимает судьбоносные решения.

«В современных непростых условиях особое значение приобретает межпарламентская дипломатия как действенный инструмент снижения напряженности в глобальном масштабе и формирования справедливого многополярного миропорядка. Несмотря на все ограничения, наша страна последовательно наращивает взаимовыгодные контакты с государствами и их объединениями, которые разделяют общее видение стабильного и безопасного будущего», — подчеркнул исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ.

«Руководствуясь основами внешней политики Российской Федерации, интересами многонационального народа, свой значимый вклад в реализацию этих принципов вносит и депутатский корпус Татарстана», — добавил Марат Ахметов.

В завершение он пожелал всем крепкого здоровья, мира, благополучия, а коллегам — дальнейших успехов в созидательном труде на благо России.

«С праздником! Бәйрәм белән!» — заключил он.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше