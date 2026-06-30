Марат Ахметов поздравил татарстанцев с Международным днем парламентаризма

«Эта сравнительно молодая, но уже значимая дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году по инициативе России. Она отсылает к открытию первой конференции Межпарламентского союза — старейшего объединения законодателей мира, в 1889 году положившего начало международному парламентскому движению», — говорится в поздравлении.
Ахметов отметил, что в наши дни институт представительного народовластия эффективно учитывает интересы различных социальных групп и политических сил, помогает сохранять конструктивный диалог и ответственное законотворчество. По его словам, именно парламент определяет стратегию долгосрочного развития, принимает судьбоносные решения.
«В современных непростых условиях особое значение приобретает межпарламентская дипломатия как действенный инструмент снижения напряженности в глобальном масштабе и формирования справедливого многополярного миропорядка. Несмотря на все ограничения, наша страна последовательно наращивает взаимовыгодные контакты с государствами и их объединениями, которые разделяют общее видение стабильного и безопасного будущего», — подчеркнул исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ.
«Руководствуясь основами внешней политики Российской Федерации, интересами многонационального народа, свой значимый вклад в реализацию этих принципов вносит и депутатский корпус Татарстана», — добавил Марат Ахметов.
В завершение он пожелал всем крепкого здоровья, мира, благополучия, а коллегам — дальнейших успехов в созидательном труде на благо России.
«С праздником! Бәйрәм белән!» — заключил он.