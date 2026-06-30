Марат Ахметов поздравил татарстанцев с Международным днем парламентаризма

«Эта сравнительно молодая, но уже значимая дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году по инициативе России. Она отсылает к открытию первой конференции Межпарламентского союза — старейшего объединения законодателей мира, в 1889 году положившего начало международному парламентскому движению», — говорится в поздравлении.