Хабаровск вошел в число лидеров по росту цен на вторичное жилье

Аналитики «Циана», цифровой платформы операций с недвижимостью в России, подвели итоги 2 квартала 2026 г. на вторичном рынке крупных городов РФ. Цены продолжают расти, а объём предложения снижаться, так как спрос держится на высоком уровне, сообщает пресс-служба «Циана».
«Хабаровск вошел в число городов с наиболее заметным ростом цен на вторичное жилье. За второй квартал стоимость квадратного метра здесь увеличилась на 5%. Это один из самых высоких показателей среди 40 крупнейших рынков России. Более высокий рост зафиксирован только в Ленинградской области (6,9%), следом за Хабаровском расположился Киров (4,8%). В Москве квадратный метр стал дороже на 2%. Ещё в 8 городах динамика околонулевая, а в Сочи — снижение на 3%», — говорится в сообщении.
Относительно июня 2025 г. цены на вторичке выше в среднем на 10%, а в новостройках — на 9%.
В 2026 г. складывается уникальная ситуация, когда вторичка дорожает быстрее новостроек (где рост ограничен просадкой спроса), в результате чего сокращается ценовой разрыв между сегментами, сформировавшийся за последние 5 лет. В конце 2 квартала первичка в среднем на 22% дороже вторички (в конце 1 квартала — на 24%).
Среднемесячные продажи во 2 квартале 2026 г. оказались на 24% выше, чем в 1 квартале и на 44% выше, чем во 2 квартале прошлого года. Активность на вторичном рынке сохраняется на высоком уровне из-за перетока спроса из сегмента новостроек (где он оказался ограничен после ужесточения семейной программы). В мае продажи просели относительно апреля из-за меньшего числа рабочих дней — это стандартная для рынка ситуация, которая повторяется каждый год.
Положительная динамика зафиксирована во всех 40 анализируемых локациях. Наибольший рост в Набережных Челнах, Чебоксарах и Томске — более чем на треть относительно среднемесячных продаж 1 квартала. В городах с небольшим числом сделок колебания обычно заметнее.
Сокращение доступного предложения и рост доли объектов в недавно построенных корпусах являются дополнительными факторами увеличения цен.
«Хорошие продажи, сократившийся выбор, а также рост доли лотов в современных домах толкают цены предложения вверх. Дальнейшее повышение доступности рыночной ипотеки будет поддерживать продажи на высоком уровне, а значит, будет сохраняться и увеличение цен. В 3 квартале ожидаем рост на 0,5−1% в месяц», — комментирует директор направления вторичной недвижимости «Циана» Александр Гарбузов.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в мае 2026 доля интереса россиян к объявлениям от собственников в сегменте долгосрочной аренды квартир выросла до 55%. Чаще всего объявлениями от собственников интересуются в Московской и Свердловской областях. В Хабаровском крае доля интереса к объявлениям от собственников составила 71%.