Хабаровск вошел в число лидеров по росту цен на вторичное жилье

«Хабаровск вошел в число городов с наиболее заметным ростом цен на вторичное жилье. За второй квартал стоимость квадратного метра здесь увеличилась на 5%. Это один из самых высоких показателей среди 40 крупнейших рынков России. Более высокий рост зафиксирован только в Ленинградской области (6,9%), следом за Хабаровском расположился Киров (4,8%). В Москве квадратный метр стал дороже на 2%. Ещё в 8 городах динамика околонулевая, а в Сочи — снижение на 3%», — говорится в сообщении.