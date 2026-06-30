Власти сказали о решении проблемы с подтоплениями в Минске

Генеральный директор управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома Владимир Латушкин сказал о решении проблемы с подтоплениями в Минске. Об этом сообщает БелТА.
По его словам, в 2026 году в белорусской столице занимаются реконструкцией дождевых коллекторов. Так, работы с двумя уже были завершены, а в ближайшее время работы начнутся по улицам Якуба Коласа и Парниковой.
— Также в этом году будет проведена реконструкция еще трех-четырех коллекторов, что позволит избежать подтоплений в Минске во время дождей, — уточнил Владимир Латушкин.
Вместе с тем в Минске, добавил гендиректор, на улице Тимирязева намерены построить новый магистральный коллектор, который будет собирать всю дождевую воду:
— На самом деле сеть дождевых канализаций в городе развита, но не хватает именно коллекторов для отвода этих вод.
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