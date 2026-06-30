Мэрия Хабаровска усиливает контроль над планом по благоустройству

В ходе очередного аппаратного совещания в администрации Хабаровска обсуждались приоритетные направления городского благоустройства. Одной из наиболее острых тем стало состояние внутридворовых проездов: по данным мэрии, именно на разбитые дворовые дороги поступает наибольшее число жалоб от горожан, сообщает официальный канал мэра города Хабаровск. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.