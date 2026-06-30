Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Хабаровска усиливает контроль над планом по благоустройству

В администрации Хабаровска обсуждались приоритетные направления городского благоустройства.

Источник: Комсомольская правда

В ходе очередного аппаратного совещания в администрации Хабаровска обсуждались приоритетные направления городского благоустройства. Одной из наиболее острых тем стало состояние внутридворовых проездов: по данным мэрии, именно на разбитые дворовые дороги поступает наибольшее число жалоб от горожан, сообщает официальный канал мэра города Хабаровск. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Мэр дал поручение первому заместителю по городскому хозяйству лично контролировать ситуацию и проработать вопрос с управляющими компаниями для достижения ощутимых результатов. Отдельное внимание уделено ответственности коммерческих структур: не все предприятия и торговые объекты поддерживают порядок на прилегающих к ним территориях.

Для усиления контроля главам районов предписано создать комиссии, которые будут проводить выездные проверки и взаимодействовать с предпринимателями. В администрации города подчёркивают, что поддержание благоустроенного облика Хабаровска — задача, требующая совместных усилий власти и бизнес сообщества.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru