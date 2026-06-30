«Ъ»: Таксисты стали реже выходить на линию из-за проблем с топливом

В ряде российских регионов рост цен на заправках привел к снижению рентабельности легковых пассажирских перевозок, поэтому многие водители такси стали реже выходить на линию. Сложившаяся ситуация спровоцировала рост цен на такси и нарушение баланса спроса и предложения. Об этом во вторник, 30 июня, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
По оценке генерального директора таксопарка F1rst Дмитрия Назарова, отток водителей из отрасли ускорился на 20 процентов. В свою очередь гендиректор таксопарка 369 Михаил Манхаев заявил, что отток водителей в последнее время составил 5−10 процентов.
В сервисе заказа такси «Максим» также отметили, что в ряде регионов активных водителей на линии становится меньше. В «Яндекс Такси» не стали комментировать ситуацию, передает газета.
28 июня президент России Владимир Путин сообщил, что в интересах потребителей в стране временно ввели полный запрет на экспорт бензина и авиационного керосина. По словам российского лидера, рассматривается необходимость введения аналогичного запрета и на вывоз дизельного топлива.