«Ъ»: Таксисты стали реже выходить на линию из-за проблем с топливом

В ряде российских регионов рост цен на заправках привел к снижению рентабельности легковых пассажирских перевозок, поэтому многие водители такси стали реже выходить на линию. Сложившаяся ситуация спровоцировала рост цен на такси и нарушение баланса спроса и предложения. Об этом во вторник, 30 июня, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.