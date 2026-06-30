Приём заявлений на бюджетные места в вузы в РФ завершается 25 июля

В Минобрнауки РФ рассказали, что прием заявок на бюджет в вузы страны завершится 25 июля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Как передал заместитель министра науки и высшего образования страны Андрей Омельчук, время для выбора университета и направления подготовки еще есть.
— Приемная кампания продолжается, и впереди у абитуриентов еще есть время для выбора. Напомню, что прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершается 25 июля, — сказал Андрей Омельчук.
Напомним, что абитуриенты вправе отказаться от согласия на зачисление в тот или иной вуз России через Госуслуги. С этого года в стране начал действовать суперсервис «Поступление в вуз онлайн».