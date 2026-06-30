Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приём заявлений на бюджетные места в вузы в РФ завершается 25 июля

В Минобрнауки напомнили о сроках приёмной кампании.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Минобрнауки РФ рассказали, что прием заявок на бюджет в вузы страны завершится 25 июля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

Как передал заместитель министра науки и высшего образования страны Андрей Омельчук, время для выбора университета и направления подготовки еще есть.

— Приемная кампания продолжается, и впереди у абитуриентов еще есть время для выбора. Напомню, что прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершается 25 июля, — сказал Андрей Омельчук.

Напомним, что абитуриенты вправе отказаться от согласия на зачисление в тот или иной вуз России через Госуслуги. С этого года в стране начал действовать суперсервис «Поступление в вуз онлайн».