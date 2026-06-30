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Спасатели вновь ищут пропавших на реке туристов в Красноярском крае

Мужчина и женщина пропали во время сплава по реке Агул.

Сотрудники возобновили поиски двух человек, пропавших во время сплава по реке Агул в Ирбейско-Саянском округе Красноярского края. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Туристы — мужчина и женщина — должны были преодолеть маршрут от деревни Агул до Канска, но 20 июня перестали выходить на связь.

Ранее спасатели обследовали 58 километров береговой линии и 40 тысяч квадратных метров акватории с помощью эхолота. Найдены лодки и личные вещи пропавших. Следствие рассматривает версию опрокидывания: в этом месте река отличается сильным течением и заторами из брёвен.

Поиски продолжаются при участии полиции и следователей. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что СК проверяет гибель мужчины при опрокидывании лодки под Красноярском.