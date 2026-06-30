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В Хабаровске снимают фильм с британкой, оставшейся навсегда

Проект объединяет съёмки в России, Китае и Европе и рассказывает истории людей, выбравших жизнь в России.

В Хабаровском крае проходят съёмки документально-художественного фильма «Город солнца», сообщает пресс-служба регионального правительства. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, который выделил на производство 3 млн рублей. Общий бюджет картины составляет около 15 млн рублей.

Съёмочный процесс стартовал в августе 2025 года и продлится до середины 2026-го. Локациями стали Хабаровск, Владивосток, Москва и Пекин.

В центре сюжета — четыре героя, живущих в разных странах и профессиях, но связанных общим выбором оставаться и работать на своей земле. Через их истории авторы показывают жизнь Дальнего Востока, личные ценности и связь поколений.

Отдельная линия посвящена британке, которая переехала в Россию более 30 лет назад и осталась здесь навсегда. Её взгляд на Хабаровск и людей переплетается с историями местных жителей, с которыми она встречается в реальной жизни.

Проект создаётся международной командой кинематографистов из России, Китая, Франции, США и Сингапура. В съёмках участвуют около 40 специалистов, включая операторов, художников, композиторов и студентов ВГИК.

По словам генерального продюсера проекта, съёмки проходят в сложных условиях — от зимних смен в Хабаровске при сильных морозах до ночных съёмок в Москве, но команда активно вовлечена в процесс и совмещает работу с обучением.

Премьера фильма запланирована в кинотеатрах Хабаровска на осень 2026 года.

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