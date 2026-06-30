Россияне распробовали нытинг: что это за услуга

С недавних пор россиянам стали доступны многие необычные услуги, которые предлагают на специализированных платформах. Так, за деньги клиент может сколько угодно жаловаться, а также найти человека, который постоит за него в очереди в пору распродаж. Об этом со ссылкой на компанию услуг сообщает РИА Новости.
Отмечается, что, заказав нытинг, исполнитель будет слушать жалобы заказчика на коллег или начальство без мотивационных призывов «взять себя в руки» и советов. Эксперты назвали эту услугу самой честной.
Другая услуга — оправдание. Нанятый человек всегда будет оправдывать заказчика в любой ситуации — за ошибки, лишний съеденный кусок торта или опоздание на важную встречу. Кроме того, набирает популярность услуга стояния в очереди, пока заказчик занимается своими делами. Спрос на нее растет в период распродаж или при оформлении документов.
Еще одна полезная услуга — делегирование телефонных разговоров. Ею часто пользуются те, кому сами по себе телефонные беседы даются трудно или когда говорить по телефон просто не хочется.
Ранее сообщалось, что услуги фальш-кремации набирают популярность в России. Этот формат предполагает, что церемония прощания проходит в траурном зале по месту жительства усопшего, а затем тело отправляется на кремацию в другой регион страны.
А в Новосибирске с началом учебного года набирает популярность новая нестандартная услуга — автоняня. Появились десятки объявлений, предлагающих отвозить и забирать детей из школы, детского сада или из гостей у родственников.