Россияне распробовали нытинг: что это за услуга

С недавних пор россиянам стали доступны многие необычные услуги, которые предлагают на специализированных платформах. Так, за деньги клиент может сколько угодно жаловаться, а также найти человека, который постоит за него в очереди в пору распродаж. Об этом со ссылкой на компанию услуг сообщает РИА Новости.