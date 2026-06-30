Аграрии Красноярского края могут претендовать на субсидии до 3,5 млн рублей на ремонт техники

В министерстве сельского хозяйства Красноярского края начался приём заявок на получение субсидий. Аграрии могут компенсировать часть затрат на капитальный ремонт сельскохозяйственной техники. На эти цели из регионального бюджета выделено около 63 млн рублей. Документы принимаются до 22 июля. Субсидии доступны малым и средним сельскохозяйственным предприятиям. Можно компенсировать 50% от затрат на капитальный ремонт тракторов, агрегатов и двигателей комбайнов. Максимальная сумма компенсации на одного получателя составляет 3,5 млн рублей. Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Шекк, в прошлом году этой возможностью воспользовались 118 предприятий. Помимо ремонта, аграриям компенсируют 30% расходов на приобретение новой техники в лизинг или по договорам купли-продажи. Часть сельхозпропроизводителей уже получили такую поддержку. Отдельный отбор заявок для фермеров и сельхозкооперативов планируется провести в июле, — отметил Сергей Шекк.