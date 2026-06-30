В Казани одобрили проекты новых ЖК и бизнес-центров

В столице Татарстана развернется масштабное строительство сразу нескольких значимых объектов. На заседании градостроительной комиссии Республики Татарстан под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова был представлен пакет инвестиционных и социальных инициатив. В шорт-лист вошли проекты возведения духовно-образовательного центра, современного бизнес-комплекса с пристроем к учебному корпусу КНИТУ-КАИ, а также подземного паркинга с торговыми площадями на улице Тукая и нескольких жилых комплексов.