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В Казани одобрили проекты новых ЖК и бизнес-центров

Градостроительная комиссия РТ под председательством Минниханова одобрила проекты ЖК, образовательного центра и паркинга на Тукая.

Источник: Freepik

В столице Татарстана развернется масштабное строительство сразу нескольких значимых объектов. На заседании градостроительной комиссии Республики Татарстан под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова был представлен пакет инвестиционных и социальных инициатив. В шорт-лист вошли проекты возведения духовно-образовательного центра, современного бизнес-комплекса с пристроем к учебному корпусу КНИТУ-КАИ, а также подземного паркинга с торговыми площадями на улице Тукая и нескольких жилых комплексов.

По итогам детального анализа комиссия приняла дифференцированные решения. Часть объектов была одобрена условно — с обязательной последующей доработкой архитектурных решений. В их число вошли: образовательный центр на улице Подлужной; клубный жилой дом на улице Айвазовского.

В то же время проект жилого комплекса на улице Волкова отправлен на доработку для устранения замечаний. Самым жестким вердиктом стало решение по многоквартирному дому в Мамадыше — проект не согласован из-за явного несоответствия заявленной этажности действующим градостроительным нормативам.

Градостроительная комиссия не ограничилась рассмотрением казанских объектов. В повестку также были включены инициативы из муниципальных районов республики. Среди них: строительство объекта общественного питания в Чистополе; проект ресторана в Лаишево; здание исполкома в Билярске; проект жилого дома в островном граде Свияжске.

Все эти проекты также получили предварительную оценку экспертов, что свидетельствует о системном подходе властей к развитию как агломерации Казани, так и туристических и сельских территорий Татарстана.