У главы красноярского Минздрава появился новый заместитель

Новым заместителем министра здравоохранения Красноярского края стал 36-летний Виктор Гильдерман.
Судя по информации, опубликованной на сайте министерства, он будет отвечать за три направления: материально-техническое обеспечение, лицензирование, отраслевое планирование и оплата труда.
Виктор Гильдерман родился в селе Высотино Сухобузимского района. Высшее образование получил в Барнаульском юридическом институте МВД РФ, дополнительное — в СФУ по программе «Государственное и муниципальное управление».
Работать начинал в полиции: с 2012 по 2018 год служил в МО МВД «Емельяновский». Затем ушел в сферу здравоохранения — с 2018 по 2024 год руководил административно-хозяйственной частью Сухобузимской районной больницы. В 2024 году недолго работал заместителем главы администрации Сухобузимского района по жизнеобеспечению, а затем перешел в краевой минздрав — на должность замначальника отдела по управлению материально-техническими ресурсами. В 2025 году вернулся в Сухобузимскую больницу руководить хозяйственной частью, а 19 июня 2026 года был назначен на должность заместителя министра здравоохранения Красноярского края.
Отметим, всего у главы регионального Минздрава Алексея Коноваленко сейчас четыре заместителя.