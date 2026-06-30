У главы красноярского Минздрава появился новый заместитель

Работать начинал в полиции: с 2012 по 2018 год служил в МО МВД «Емельяновский». Затем ушел в сферу здравоохранения — с 2018 по 2024 год руководил административно-хозяйственной частью Сухобузимской районной больницы. В 2024 году недолго работал заместителем главы администрации Сухобузимского района по жизнеобеспечению, а затем перешел в краевой минздрав — на должность замначальника отдела по управлению материально-техническими ресурсами. В 2025 году вернулся в Сухобузимскую больницу руководить хозяйственной частью, а 19 июня 2026 года был назначен на должность заместителя министра здравоохранения Красноярского края.