Организаторы назвали даты фестиваля уличной еды «Городской пикник» в Калининграде

Фестиваль уличной еды «Городской пикник» в Калининграде пройдёт с 4 по 6 сентября. Гастрономический праздник организуют в Королевском парке за ТЦ «Акрополь». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в объединении «Уличная еда России».
В фестивале примут участие более 60 проектов, а также производителей ремесленной и крафтовой продукции. Все три дня на площадке будут проводить концерты и мастер-классы, а также организуют ярмарку ремесленников.
Впервые городской пикник провели в Калининграде в 2014 году. Девять лет фестиваль проходил на территории рядом с Домом Советов. В 2024-м мероприятие решили перенести в парк за ТЦ «Акрополь».
В городском пикнике принимают участие как региональные мастера стритфуда, так и кулинары из других регионов России. Чем удивляли на прошлом гастрономическом фестивале, читайте в материале «Пироги с тетёрками, балтийская лепёшка и море стихов».
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