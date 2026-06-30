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В Красноярском крае стартовал набор кандидатов в общественные наблюдатели к Единому дню голосования-2026

Первые обучающие семинары прошли в Красноярске, открыв серию занятий, которые будут организованы в муниципальных образованиях края.

Первые обучающие семинары кандидатов в общественные наблюдатели на осенних выборах прошли в Красноярске, открыв серию занятий, которые будут организованы в муниципальных образованиях края.

Прошедшие подготовку общественные наблюдатели в дни голосования будут находиться на избирательных участках края. Их основная задача — выявление нарушений и оперативное реагирование на нестандартные ситуации. Кроме того, они будут активно работать в социальных сетях, информируя граждан о ходе голосования, предоставляя объективную информацию и противодействуя распространению фейков.

«Мы официально запускаем обучение кандидатов в общественные наблюдатели. Их профессионализм, объективность и принципиальность являются ключевыми факторами, определяющими легитимность результатов голосования и уровень доверия граждан к избирательной системе. За время реализации проекта нам удалось сформировать устойчивый и профессиональный корпус наблюдателей, более 80% из которых принимают участие в общественном контроле за выборами на регулярной основе. Для участия в общественном контроле на выборах кандидаты в общественные наблюдатели проходят обучение», — рассказала председатель Общественной палаты Красноярского края Светлана Зылевич.

Набор кандидатов в общественные наблюдатели на предстоящие выборы осуществляет Общественная палата Красноярского края. Подробная информация размещена на ее сайте.

Как пояснила эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами в Красноярском крае, председатель палаты правозащитных организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Юрате Армонайтите: «Участие граждан в общественном наблюдении за голосованием является важным шагом к формированию гражданской ответственности. Любой гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, может стать общественным наблюдателем. Это открывает возможности для широкой общественности участвовать в процессе и вносить свой вклад в защиту демократических принципов».

Ключевой принцип деятельности общественных наблюдателей — их независимость от политических партий и кандидатов. Они действуют исключительно в интересах общества, руководствуясь законодательством и профессиональными этическими нормами.

Проект по организации общественного наблюдения на выборах реализуется Общественной палатой Российской Федерации совместно с Советом при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» и региональными общественными палатами с 2018 года.

В Красноярском крае оператором проекта является Общественная палата региона.

Напомним, в Единый день голосования жителям Красноярского края предстоит избрать депутатов Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного Собрания Красноярского края. Также в ряде муниципальных образований края пройдут выборы депутатов представительных органов.

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