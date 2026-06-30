В Красноярском крае стартовал набор кандидатов в общественные наблюдатели к Единому дню голосования-2026

«Мы официально запускаем обучение кандидатов в общественные наблюдатели. Их профессионализм, объективность и принципиальность являются ключевыми факторами, определяющими легитимность результатов голосования и уровень доверия граждан к избирательной системе. За время реализации проекта нам удалось сформировать устойчивый и профессиональный корпус наблюдателей, более 80% из которых принимают участие в общественном контроле за выборами на регулярной основе. Для участия в общественном контроле на выборах кандидаты в общественные наблюдатели проходят обучение», — рассказала председатель Общественной палаты Красноярского края Светлана Зылевич.