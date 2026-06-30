Историческую гостиницу в центре Ростова вновь пытаются продать за 295 млн рублей

Строение возведено в 1896 году в характерной для той эпохи манере эклектики. Архитекторы решили фасад нижнего яруса рустованной кладкой и широкими витринами, тогда как верхние этажи украсили портиком с колоннами и аттиком. Общая площадь здания составляет 6,8 тыс. кв. м. Внутри сохранились просторный вестибюль с зоной рецепции, гостиничные номера и внутренний двор. Продавец указывает, что нижние этажи органично подошли бы под торговые точки, заведения общественного питания — ресторан или бар. Помимо гостиничного использования, в объявлении упоминается возможность перепрофилирования под частное образовательное учреждение, медицинский центр или иные коммерческие форматы.