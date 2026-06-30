Продажи лекарств от давления в Нижегородской области выросли на 12%

За первые пять месяцев 2026 года жители Нижегородской области приобрели 4,3 миллиона упаковок препаратов для лечения повышенного давления на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. Траты на гипотензивные средства выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя само потребление в упаковках сократилось на 0,6%, пишет телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на данные RNC Pharma.
По общему объему продаж препаратов от гипертонии Нижегородская область занимает седьмое место среди российских регионов. Однако в пересчете на душу населения регион находится лишь на 23-й позиции.
Снижение спроса на «возрастные» лекарства позволяет говорить об омоложении структуры населения области. В то же время почти два миллиарда рублей, потраченные на гипотензивные препараты, остаются серьёзным вызовом для системы здравоохранения и здорового долголетия нижегородцев.
Наибольший среднедушевой спрос на препараты от давления зафиксирован в Орловской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской и Смоленской областях. По данным Росстата, именно в этих регионах проживает наибольшее количество пожилых людей с гипертонией. Аналитики связывают динамику продаж с демографической структурой и доступностью лекарственной помощи в регионах.