Продажи лекарств от давления в Нижегородской области выросли на 12%

За первые пять месяцев 2026 года жители Нижегородской области приобрели 4,3 миллиона упаковок препаратов для лечения повышенного давления на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. Траты на гипотензивные средства выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя само потребление в упаковках сократилось на 0,6%, пишет телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на данные RNC Pharma.