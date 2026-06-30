Как дизайнеры и производители пытаются переосмыслить русский стиль

— Проект я запустил в 2020 году, когда был некоторый перерыв в работе. Мне самому хотелось иметь косоворотку — не маскарадную, алую атласную, не для дачи, а для повседневной носки. Ведь это главная мужская рубашка в России, ее надевали и крестьяне, и царь, и Ленин в ссылке. Незадолго до революции модель ввели в армейскую форму. У меня появилась гипотеза, что косоворотка может понравиться и другим. Оказалось, так оно и есть! Для кого-то русская рубашка — это заявление, для кого-то — вопрос удобства и интереса к истории. Мы делаем ставку на вторую категорию. Ядро нашей аудитории — это профессионалы 35−45 лет на пике карьеры, молодые активисты (знаете, из тех, кто ездит расчищать старинные усадьбы, отмывает исторические вывески и двери) и люди старше 45, которым ничего не надо доказывать, они покупают одежду для души.