Выяснилось, почему блогера Justice Adilet доставили в полицию в Астане

О пресечении факта незаконного ношения полицейской формы
Накануне, 29 июня 2026 года, столичный департамент полиции (ДП) сообщил о пресечении факта незаконного ношения полицейской формы.
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили публикацию, в которой мужчина, используя форменную одежду полиции, разместил ряд видеороликов, дискредитирующих действия сотрудников полиции. В ходе проверки был установлен и доставлен в отдел полиции 30-летний нарушитель.
По данному факту блогер привлечен к административной ответственности за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия специального обмундирования, а также за размещение и распространение противоправного контента.
Материалы дела направлены в суд для принятия соответствующего решения.
Столичная полиция предупреждает граждан: любые попытки незаконного использования форменной одежды, символики правоохранительных органов, а также распространения материалов, направленных на дискредитацию сотрудников полиции и введение граждан в заблуждение, будут незамедлительно выявляться и получать принципиальную правовую оценку.