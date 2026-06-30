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Выяснилось, почему блогера Justice Adilet доставили в полицию в Астане

В Астане блогера Justice Adilet (настоящее имя — Адилет Каликеев) доставили в полицию после видео в полицейской форме, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

О пресечении факта незаконного ношения полицейской формы

Накануне, 29 июня 2026 года, столичный департамент полиции (ДП) сообщил о пресечении факта незаконного ношения полицейской формы.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили публикацию, в которой мужчина, используя форменную одежду полиции, разместил ряд видеороликов, дискредитирующих действия сотрудников полиции. В ходе проверки был установлен и доставлен в отдел полиции 30-летний нарушитель.

По данному факту блогер привлечен к административной ответственности за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия специального обмундирования, а также за размещение и распространение противоправного контента.

Материалы дела направлены в суд для принятия соответствующего решения.

Столичная полиция предупреждает граждан: любые попытки незаконного использования форменной одежды, символики правоохранительных органов, а также распространения материалов, направленных на дискредитацию сотрудников полиции и введение граждан в заблуждение, будут незамедлительно выявляться и получать принципиальную правовую оценку.