В Алматы две улицы в районе Тастака стали односторонними

«Изменения реализуются совместно с Управлением административной полиции Департамента полиции города Алматы. Они направлены на повышение пропускной способности улично-дорожной сети, снижение транспортной нагрузки и уменьшение количества конфликтных ситуаций на дорогах. Решение принято по итогам анализа транспортной ситуации и с учетом обращений жителей», — отметили в управлении.