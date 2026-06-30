В Алматы две улицы в районе Тастака стали односторонними

По информации Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города, с 30 июня на улицах Карасай батыра и Кулымбетова запустили пилотную схему одностороннего движения.
Согласно новой схеме, одностороннее движение будет введено:
по ул. Карасай батыра — на участке от ул. Розыбакиева до ул. Варламова в западном направлении;по ул. Кулымбетова — на участке от ул. Варламова до ул. Розыбакиева в восточном направлении.
«Изменения реализуются совместно с Управлением административной полиции Департамента полиции города Алматы. Они направлены на повышение пропускной способности улично-дорожной сети, снижение транспортной нагрузки и уменьшение количества конфликтных ситуаций на дорогах. Решение принято по итогам анализа транспортной ситуации и с учетом обращений жителей», — отметили в управлении.
Ожидается, что новая схема позволит упорядочить движение транспорта и повысить безопасность дорожного движения.
Так, в Алматы стали односторонними две улицы в районе Зеленого базара, участки улиц Прокофьева, Малая Абая, Туркебаева; а также участки улиц Уалиханова, Жукова и Манаева.