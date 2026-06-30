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В Алматы две улицы в районе Тастака стали односторонними

В Алматы две улицы в районе Тастака, Алмалинский район, сделали односторонними, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города, с 30 июня на улицах Карасай батыра и Кулымбетова запустили пилотную схему одностороннего движения.

Согласно новой схеме, одностороннее движение будет введено:

⁠по ул. Карасай батыра — на участке от ул. Розыбакиева до ул. Варламова в западном направлении;⁠по ул. Кулымбетова — на участке от ул. Варламова до ул. Розыбакиева в восточном направлении.

«Изменения реализуются совместно с Управлением административной полиции Департамента полиции города Алматы. Они направлены на повышение пропускной способности улично-дорожной сети, снижение транспортной нагрузки и уменьшение количества конфликтных ситуаций на дорогах. Решение принято по итогам анализа транспортной ситуации и с учетом обращений жителей», — отметили в управлении.

Ожидается, что новая схема позволит упорядочить движение транспорта и повысить безопасность дорожного движения.

Так, в Алматы стали односторонними две улицы в районе Зеленого базара, участки улиц Прокофьева, Малая Абая, Туркебаева; а также участки улиц Уалиханова, Жукова и Манаева.