В Красноярске нашли 150 нарушений миграционного законодательства

По итогам рассмотрения административных дел назначены штрафы на общую сумму 812 тыс. рублей. Из них уже взыскали 342 тыс. рублей. Кроме того, принято 47 решений с дополнительным наказанием в виде административного выдворения. Еще 42 иностранным гражданам закрыли въезд в Россию.