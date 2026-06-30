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В Красноярске нашли 150 нарушений миграционного законодательства

В Красноярске полицейские выявили 150 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Проверки прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2026».

В Красноярске полицейские выявили 150 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Проверки прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2026». Об этом сообщили в МУ МВД России «Красноярское».

Из общего числа нарушений 83 связаны с режимом пребывания иностранных граждан в России. Еще 23 нарушения касались правил пребывания иностранцев. Также за пределы России выдворили 2 иностранных граждан, которые уклонялись от исполнения судебного решения о выдворении.

По итогам рассмотрения административных дел назначены штрафы на общую сумму 812 тыс. рублей. Из них уже взыскали 342 тыс. рублей. Кроме того, принято 47 решений с дополнительным наказанием в виде административного выдворения. Еще 42 иностранным гражданам закрыли въезд в Россию.

Полицейские также установили 21 факт преступлений по статье о фиктивной постановке иностранцев на учет. По результатам проверок возбуждено 12 уголовных дел. В мероприятиях участвовали сотрудники уголовного розыска, миграционной службы, охраны порядка, участковые, патрульные и дорожные полицейские.

Проверки проходили в местах массового пребывания иностранных граждан. Среди них гостиницы, строительные площадки, оптово-розничные базы и общепит. В полиции отметили, что работа по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается.