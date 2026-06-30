Baza: В США пересчитали налог на особняк Филиппа Киркорова в Майами

Во время проверки специалисты уточнили характеристики объекта. В документах изменилась площадь отдельных помещений, в том числе зоны SPA и части первого этажа. При этом речь идет не о реконструкции, а о новых кадастровых обмерах, которые регулярно проводятся в Майами.