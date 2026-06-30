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Baza: В США пересчитали налог на особняк Филиппа Киркорова в Майами

Налоговые органы США пересчитали стоимость особняка певца Филиппа Киркорова в Майами, после чего размер ежегодного налога на недвижимость увеличился почти до 77 тысяч долларов. По данным Baza, дом находится в собственности артиста с 2011 года.

Налоговые органы США пересчитали стоимость особняка певца Филиппа Киркорова в Майами, после чего размер ежегодного налога на недвижимость увеличился почти до 77 тысяч долларов. По данным Baza, дом находится в собственности артиста с 2011 года.

Во время проверки специалисты уточнили характеристики объекта. В документах изменилась площадь отдельных помещений, в том числе зоны SPA и части первого этажа. При этом речь идет не о реконструкции, а о новых кадастровых обмерах, которые регулярно проводятся в Майами.

После перерасчета оценочная стоимость особняка снизилась с 6,4 до 6,07 миллиона долларов. Несмотря на это, сумма налога выросла по сравнению с предыдущим годом.

Особняк расположен в престижном районе Майами-Бич. На участке площадью около 1,4 тысячи квадратных метров находятся основной и гостевой дома, бассейн, SPA-зона, гараж, террасы и пассажирские лифты, передает Telegram-канал.

Ранее, 17 мая, появилась информация, что блогер Оксана Самойлова задолжала более четырех миллионов рублей по налогам и обязательным отчислениям. При этом более 714 тысяч рублей составили обязательные отчисления в Роскомнадзор за распространение рекламы в интернете.

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