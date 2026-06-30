Нарушения, штрафы и смертельные случаи: пластические клиники Казахстана ждет тотальная проверка

15 мая 2026 года в частной клинике в Алматы умерла 53-летняя Сауле Базархан. Произошедшее повергло в шок маму Кайрата Нуртаса — Гульзиру Айдарбекову, с которой блогер дружила. 20 мая дочь Сауле Базархан раскрыла некоторые обстоятельства трагедии, заявив, что клиника все еще оказывает услуги. 21 мая в полиции Алматы сообщили, что по факту смерти Сауле Базархан возбуждено уголовное дело.