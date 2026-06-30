В новой уфимской постановке «Конёк‑горбунок» предстал в авиашлеме

В премьерные дни на сцену вышли два состава исполнителей: партию Иван-дурака исполнили Тагир Тагиров и Ильнур Зубаиров. В партии Конька‑горбунка вышли Радмир Кадыров и Гафур Валеев, Царь-девицы — Юлия Сагадиева и Анастасия Купцова, Жар‑птицы — заслуженная артистка РБ Софья Саитова и Амина Мухаметова. В партии царя оба дня на сцену вышел народный артист РБ Олег Шайбаков. В партии спальника в первый день на сцену вышел народный артист РБ Андрей Брынцев, во второй — Радмир Кадыров.