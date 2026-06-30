21 млн тенге вернут казахстанцу за новое авто, в котором багажник открывался сам по себе

Как сообщается на официальном сайте ведомства, житель Мангистауской области после приобретения нового автомобиля столкнулся с серьезными техническими неисправностями. «Несмотря на то, что транспортное средство находилось на гарантийном обслуживании, неоднократно возникали сбои в работе электронных систем, ошибки автоматической коробки передач, неисправности мультимедийной системы, самопроизвольное открытие багажника во время движения и другие дефекты», — рассказали в Комитете по защите прав потребителей. Для устранения неисправностей потребитель неоднократно обращался в сервисный центр автосалона. Однако, несмотря на проведенную диагностику и ремонтные работы, полностью устранить недостатки не удалось. В связи с этим покупатель направил письменное обращение в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области. Департамент рассмотрел обращение в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса РК и провел процедуру заслушивания с участием сторон. В ходе рассмотрения потребителю были разъяснены его права и требования законодательства, а продавцу предложено по взаимному соглашению сторон расторгнуть договор купли-продажи и вернуть потребителю уплаченные денежные средства. Однако продавец не согласился с предложением, в связи с чем потребитель был вынужден защищать свои права в судебном порядке. Первоначально иск был рассмотрен городским судом и оставлен без удовлетворения. Не согласившись с данным решением, мужчина подал апелляционную жалобу в Мангистауский областной суд. Апелляционная инстанция всесторонне исследовала материалы дела и установила, что неисправности автомобиля возникли в период гарантийного срока, неоднократно повторялись и являются существенным недостатком, препятствующим безопасной эксплуатации транспортного средства. Кроме того, суд учел, что продавец своевременно не организовал проведение независимой экспертизы, предусмотренной договором, и не исполнил законные требования потребителя. По итогам рассмотрения Мангистауский областной суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил исковые требования потребителя. Согласно судебному постановлению договор купли-продажи расторгнут, потребителю должны вернуть стоимость автомобиля в размере 21 490 000 тенге, также взысканы расходы, понесенные в связи с эксплуатацией автомобиля, судебные издержки и присуждена компенсация морального вреда.