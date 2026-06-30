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Красноярские пенсионеры победили на чемпионате по компьютерному многоборью

Представители серебряного возраста показали навыки работы с цифровыми сервисами.

Источник: Комсомольская правда

В Рязани прошел Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров и ветеранов боевых действий. В нем приняли участие более 200 человек — победители региональных этапов. Приехали и соотечественники из восьми зарубежных государств.

Сборная Красноярского края заняла первое место среди команд Сибирского федерального округа. В составе региональной команды Ирина Акишина из Красноярска, Сергей Долгов из Зеленогорска и Александр Бухаров из Шушенского.

Красноярцы показали свои навыки в номинациях «Весь мир в кармане» (умение работать на смартфоне), «Цифровая безопасность — защита без границ» (защита личных данных в интернете) и «Россия — наш общий дом» (цифровые сервисы в повседневной жизни).

Добавим, что Красноярский край участвует во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров с 2013 года. И команда региона входит в число сильнейших в Сибири и стране.