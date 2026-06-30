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В Екатеринбурге поселок Северка подтопило из-за разлива реки

Для жителей поселка Северка запустили горячую линию.

Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 94% 761 мм рт. ст. +22°
Источник: telegram-канал «Екатеринбург

В Екатеринбурге подтопило поселок Северка, что находится в Железнодорожном районе. Все дело в обильных осадках, которые выпали на территории Свердловской области. После сильных дождей река вышла из берегов.

— После мощных ливней там зафиксирован подъем уровня реки. В результате произошло подтопление придомовых территорий и части улиц, — пояснили в пресс-службе администрации города.

В поселок выехали замглавы Екатеринбурга Александр Толкачев и глава Железнодорожного района Виталий Першин. На месте планируется провести заседание комиссии ЧС.

Как сообщили со ссылкой на администрацию района в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии, в местной школе будет открыт эвакуационный пункт.

Отмечается, что для координации помощи жителям поселка и реагирования на их запросы была организована горячая линия. Обратиться можно по телефону +7 (343) 211−74−58.