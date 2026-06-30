Башкирия получит 59 новых школьных автобусов в рамках федеральной программы

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закупке и распределении школьных автобусов отечественного производства для регионов страны. Башкирия получит 59 новых машин, сообщается в документе. Из них 11 автобусов вместимостью до 12 человек, 23 — до 20 человек, 15 — до 24 человек и 10 — более 25 человек.