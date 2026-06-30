В Хабаровске строят крупнейший детский лагерь Дальнего Востока

В Хабаровске планируют открыть крупный круглогодичный детский лагерь, рассчитанный более чем на 5 тысяч детей в год, сообщает телеграм-канал «Хабаровский край».
Объект включён в мастер-план развития города, утверждённый на федеральном уровне. Запуск центра намечен на 2028 год. Он должен стать крупнейшим и самым современным детским оздоровительным комплексом на Дальнем Востоке.
Сейчас на площадке завершается устройство фундамента, после чего подрядчик приступит к возведению стен. Для обеспечения круглогодичной работы уже установлена блочная котельная.
Проект предусматривает создание комплекса площадью почти 22 тысячи квадратных метров. В него войдут закрытый бассейн, спортивные залы и образовательные пространства.
Отдельное внимание уделено расположению — лагерь будет находиться рядом с природными территориями в пригороде Хабаровска, в зоне Хехцира и недалеко от реки Уссури.