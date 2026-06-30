Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске строят крупнейший детский лагерь Дальнего Востока

Крупный детский центр включён в мастер-план развития Хабаровска и рассчитан на более 5 тысяч детей в год.

В Хабаровске планируют открыть крупный круглогодичный детский лагерь, рассчитанный более чем на 5 тысяч детей в год, сообщает телеграм-канал «Хабаровский край».

Объект включён в мастер-план развития города, утверждённый на федеральном уровне. Запуск центра намечен на 2028 год. Он должен стать крупнейшим и самым современным детским оздоровительным комплексом на Дальнем Востоке.

Сейчас на площадке завершается устройство фундамента, после чего подрядчик приступит к возведению стен. Для обеспечения круглогодичной работы уже установлена блочная котельная.

Проект предусматривает создание комплекса площадью почти 22 тысячи квадратных метров. В него войдут закрытый бассейн, спортивные залы и образовательные пространства.

Отдельное внимание уделено расположению — лагерь будет находиться рядом с природными территориями в пригороде Хабаровска, в зоне Хехцира и недалеко от реки Уссури.