Карта Совкомбанка с кешбэком 3% на всё заняла первое место в исследовании «Сравни»

Как показало исследование, лидерство карты Совкомбанка обеспечил не только высокий кешбэк на всё с простыми и понятными условиями его получения, но и ряд дополнительных преимуществ продукта. В частности, эксперты отметили дополнительную доходность по сберегательным продуктам: с этой картой можно получать до +5% ко вкладам и +1% к ставке по накопительным счетам при выполнении ряда простых условий.