Постпред Рыбаков: Удар по автобусу с детьми был сознательной эскалацией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автобусу с белорусскими детьми с целью эскалации боевых действий и втягивания Белоруссии в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Об этом во вторник, 30 июня, заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
— Тот, кто совершил удар по белорусскому автобусу, действовал преднамеренно и провокационно. Такие действия сознательно направлены на эскалацию конфликта и на втягивание Беларуси в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Это попытка создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной и вовлечь нашу страну в войну, — подчеркнул дипломат.
Об этом он заявил на срочном заседании Совета Безопасности организации в связи с атакой ВСУ на автобус, передает РИА Новости.
Украинские войска нанесли удар беспилотником по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области в среду, 17 июня. В результате атаки один человек погиб, а ранения получили семь пассажиров, включая пять несовершеннолетних. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».