Постпред Рыбаков: Удар по автобусу с детьми был сознательной эскалацией

— Тот, кто совершил удар по белорусскому автобусу, действовал преднамеренно и провокационно. Такие действия сознательно направлены на эскалацию конфликта и на втягивание Беларуси в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Это попытка создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной и вовлечь нашу страну в войну, — подчеркнул дипломат.