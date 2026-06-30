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Белорус сжег свой дачный дом из-за углей в мангале

Под Гродно дачный дом сгорел из-за углей в мангале.

Источник: Комсомольская правда

Белорус сжег свой дачный дом из-за углей в мангале. Подробности сообщает телерадиокомпания «Гродно».

В Гродненском районе в садовом товариществе «Кардиолог» мужчина разжег мангал, установив его рядом с домой. Через какое-то время он заметил, что дом загорелся, и вызвал МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар, который полностью уничтожил кровлю и имущество. Согласно предварительной версии, причиной возгорания стали оставленные тлеющие угли в мангале.

Ранее власти сказали, что будет с домом на улице Ленина в центре Минска после большого пожара.

Также власти Минска сделали первое заявление о ремонте дома на Ленина, 9 после сильного пожара: «Кровля подлежит разборке и утилизации, первоочередная задача — защита от попадания осадков».

А вот что известно об истории и судьбе старого дома на Ленина 9, который горел в сильную жару в Минске: жилье здесь получала в основном элита.

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