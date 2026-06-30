Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паром «Амбал» вернётся на линию Балтийск — Усть-Луга и теоретически сможет доставлять цистерны с топливом

Судно 2 месяца находилось на плановом ремонте.

Источник: Клопс.ru

7 июля на линию Балтийск — Усть-Луга вернётся паром «Амбал», который с 1 мая 2026 года проходил плановый ремонт. Об этом сообщает оператор переправы «Оборонлогистика».

Судно предназначено для перевозки железнодорожных вагонов и накатной техники, которые размещаются на трёх грузовых палубах. Средняя масса грузовой партии — 8 200 тонн. Теоретически судно может доставлять в Калининградскую область цистерны с топливом.

В конце ноября 2025 года паром «Амбал» доставил в Калининград декорации, технику и военный реквизит для съёмок нового сериала о Великой Отечественной войне и жизни в послевоенном Калининграде.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше