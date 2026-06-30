Паром «Амбал» вернётся на линию Балтийск — Усть-Луга и теоретически сможет доставлять цистерны с топливом

7 июля на линию Балтийск — Усть-Луга вернётся паром «Амбал», который с 1 мая 2026 года проходил плановый ремонт. Об этом сообщает оператор переправы «Оборонлогистика».
Судно предназначено для перевозки железнодорожных вагонов и накатной техники, которые размещаются на трёх грузовых палубах. Средняя масса грузовой партии — 8 200 тонн. Теоретически судно может доставлять в Калининградскую область цистерны с топливом.
В конце ноября 2025 года паром «Амбал» доставил в Калининград декорации, технику и военный реквизит для съёмок нового сериала о Великой Отечественной войне и жизни в послевоенном Калининграде.
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