В Госдуме предложили создать выплату за ведение домашнего хозяйства

В России предложили ввести ежемесячную выплату для безработных граждан, которые занимаются ведением домашнего хозяйства. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам депутата, речь идет о дополнительной поддержке для граждан из семей, которые нуждаются в помощи. Чаще всего это женщины, которые официально не работают, но занимаются домом, детьми и бытовыми обязанностями. Обязательным условием для назначения выплаты, по мнению депутата, должен стать среднедушевой доход семьи. Это нужно, чтобы мера поддержки была доступна только тем, кто действительно в ней нуждается.
Нилов считает, что выплата должна быть временной и повышенной. Ее предлагается назначать официально безработным гражданам, которые ведут домашнее хозяйство, воспитывают детей, ухаживают за приусадебным участком или домашними животными.
Размер такой выплаты депутат предложил установить на уровне минимального размера оплаты труда.