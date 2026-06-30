В Госдуме предложили создать выплату за ведение домашнего хозяйства

По словам депутата, речь идет о дополнительной поддержке для граждан из семей, которые нуждаются в помощи. Чаще всего это женщины, которые официально не работают, но занимаются домом, детьми и бытовыми обязанностями. Обязательным условием для назначения выплаты, по мнению депутата, должен стать среднедушевой доход семьи. Это нужно, чтобы мера поддержки была доступна только тем, кто действительно в ней нуждается.